Météo en Tunisie : pluies orageuses et chute des températures ce samedi

Temps parfois très nuageux avec pluies éparses, le matin, sur les régions côtières du nord et le nord-ouest. Les pluies seront provisoirement orageuses et parfois intenses sur l’extrême nord-ouest et concerneront progressivement les régions du nord, du centre et du sud-est, l’après-midi, avec des chutes de grêle par endroits.

Vent de secteur nord-ouest, relativement fort à fort sur le nord et les hauteurs et près des côtes et modéré sur le reste des régions.

Températures maximales comprises entre 14 et 19 degrés dans le nord, aux alentours de 13 degrés sur les hauteurs et entre 20 et 25 degrés dans le reste des régions.