Météo de ce soir : pluies et chutes de grêle sur certaines régions

Ce soir, le temps sera marqué par des averses accompagnées de chutes de grêle dans certaines régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie.

Les températures varieront entre 3 et 7 degrés dans les zones occidentales du nord et du centre, et entre 8 et 13 degrés dans le reste du pays, atteignant localement 16 degrés au sud. Le ciel sera généralement couvert avec des pluies, parfois orageuses, sur le nord, le centre et localement sur le sud-est. Des précipitations fortes sont attendues dans l’extrême nord, avec des chutes de grêle possibles par endroits.

Les vents souffleront de secteur ouest, forts près des côtes et en montagne, et modérés à relativement forts ailleurs. La mer sera très agitée au nord et agitée sur le reste des côtes.