Éclipse solaire du 29 mars 2025 : ce qu’il faut savoir sur ce phénomène astronomique

Une éclipse partielle du soleil est prévue, aujourd’hui, mais sera quasiment invisible à l’œil nu en Tunisie, a fait savoir, samedi l’INM.

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil et projette son ombre sur la Terre. Quand l’alignement est parfait, l’éclipse est totale. Elle est partielle lorsque le Soleil et la Lune ne sont pas parfaitement alignés et que seulement une partie du Soleil est cachée par la Lune.

L’INM a indiqué qu’il est indispensable de se procurer une protection spéciale pour observer ce phénomène, même si l’éclipse n’est que partielle ou invisible. D’après les scientifiques, regarder l’éclipse à l’œil nu est extrêmement dangereux et peut entraîner de graves brûlures voire une perte définitive de la vue.

Le phénomène céleste démarrera à 8h50 GMT (9h50 heure locale) dans l’hémisphère nord pour s’achever vers 12h43 GMT (13h43 heure locale). Elle sera à son maximum à 11h47 avec une durée générale d’environ 3h 53 min.

Cette éclipse est la 17ème éclipse partielle de Soleil du 21e siècle et la première éclipse de l’année 2025. Cette éclipse est une éclipse polaire nord, elle passe sur le pôle Nord. Elle est visible sur l’est du Canada, le Groenland, l’Europe, le nord de la Russie et le nord-ouest de l’Afrique. Elle est aussi visible sur l’océan Atlantique Nord, une partie de l’océan Arctique et l’ouest de la Méditerranée.

Sur le plan astronomique, cette éclipse correspond à la conjonction centrale entre la Terre, la Lune et le Soleil, marquant ainsi la naissance du croissant lunaire annonçant l’Aïd El-Fitr, a encore souligné l’INM. Une éclipse totale est prévue pour le 12 août 2026.