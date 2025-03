Lutte contre le criquet pèlerin : 600 hectares traités dans cinq gouvernorats

Le ministère de la Santé a publié un communiqué alarmant concernant les produits cosmétiques destinés aux enfants.

Ces produits, bien que séduisants, peuvent contenir des substances toxiques dangereuses pour la santé des enfants. Parmi les composants incriminés, on trouve le plomb, qui affecte le cerveau et peut causer des retards mentaux et des troubles neurologiques, les phtalates, perturbateurs endocriniens augmentant le risque de cancers, et le formaldéhyde, responsable d’allergies chroniques et de problèmes respiratoires. Le ministère met en garde contre l’utilisation de certains produits comme les ombres à paupières pailletées, les rouges à lèvres, et les vernis à ongles parfumés.

Il recommande aux parents de vérifier attentivement les ingrédients, de privilégier les produits naturels ou certifiés par des labels de qualité, et d’éviter ceux aux couleurs artificielles et aux parfums intenses. La santé des enfants est en jeu, et il est crucial de faire des choix éclairés pour les protéger.