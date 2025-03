Zakat al-Fitr : le Mufti annonce le montant pour cette année

Le Mufti de la République tunisienne, Hicham Ben Mahmoud, a annoncé ce mardi que la valeur de la Zakat al-Fitr pour l’année 1446 de l’Hégire / 2025 a été fixée à deux dinars tunisiens (2000 millimes). Selon le communiqué officiel, cette aumône doit être versée obligatoirement à l’aube du jour de l’Aïd et avant la prière de l’Aïd.

Elle correspond à un “sâ’” prophétique, une mesure de capacité équivalente à environ 2,7 kg de la nourriture de base du pays, comme le blé, l’orge ou les dattes. Il est également possible de l’acquitter en argent. Le Mufti a précisé que si la Zakat est versée après la prière de l’Aïd, elle sera considérée comme une simple aumône et restera une dette à honorer. Selon l’école malékite, il est permis de la donner deux à trois jours avant l’Aïd, tandis que les écoles hanafite et chaféite autorisent un versement encore plus anticipé.