Santé : Accélération des greffes de cornée et simplification des procédures

Lors d’une réunion tenue, hier lundi, entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et une délégation de la Société Tunisienne d’Ophtalmologie (STO), il a été convenu d’accélérer la réalisation des opérations de greffe de cornée et de simplifier les procédures afin de réduire les délais d’attente et garantir aux patients l’accès aux soins dans les plus brefs délais notamment dans les régions intérieures.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, il a été aussi convenu de promouvoir l’utilisation de l’intelligence artificielle afin de développer des solutions intelligentes pour le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies oculaires.

D’après la même source, l’accent a été également mis sur la nécessité de garantir une formation chirurgicale avancée aux médecins résidents en équipant les départements médicaux d’appareils de simulation modernes permettant d’apprendre les techniques chirurgicales avant de les appliquer sur les patients.

En outre, il a été convenu de renforcer la coopération avec les médecins de première ligne à travers l’usage de la télémédecine.

A noter que la STO organisera son 42e Congrès d’Ophtalmologie du 10 au 12 avril prochain à Tunis. Des spécialistes tunisiens et étrangers venus de plusieurs pays arabes et africains prendront part à cet évènement qui s’articulera autour de plusieurs thèmes d’actualité dont l’intelligence artificielle en ophtalmologie.