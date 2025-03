Olfa Hamdi à Kaïs Saïed : “nous ne sommes pas opposants, mais partenaires pour sauver la Tunisie”

Olfa Hamdi, présidente du parti « La Troisième République », a adressé une lettre ouverte au président Kaïs Saïed, soulignant que son parti ne se positionne pas comme un opposant, mais comme un partenaire dans la gestion des défis économiques du pays.

Publiée sur sa page Facebook le 25 mars 2025, cette lettre appelle à une coopération nationale pour éviter une crise majeure, en raison de la baisse des réserves souveraines et de l’aggravation de la dette. Elle insiste sur le fait que la phase de reconstruction institutionnelle est désormais achevée, et que le rôle du chef de l’État devrait être celui d’un garant des institutions plutôt que d’un décideur unique. Olfa Hamdi plaide ainsi pour la formation d’un gouvernement de sauvetage, la mise en place de la Cour constitutionnelle et l’activation du dialogue social, conformément aux dispositions légales. Elle interpelle enfin le président sur la nécessité d’unir les forces nationales pour stabiliser le pays, l’invitant à choisir entre coopération et isolement politique.