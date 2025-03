Météo de la nuit : orages et vents forts au programme

Cette nuit, le temps sera marqué par des nuages parfois denses, accompagnés d’averses éparses dans le sud et localement au centre du pays.

Ces précipitations pourront être temporairement orageuses et parfois intenses dans le sud-est. Les températures nocturnes oscilleront entre 6 et 10 degrés dans les hauteurs de l’ouest, entre 11 et 16 degrés ailleurs, et atteindront jusqu’à 21 degrés à l’extrême sud.

Le vent soufflera du secteur nord au nord et au centre, et du secteur est au sud, avec des rafales fortes près des côtes orientales et dans le sud, et modérées à relativement fortes ailleurs. La mer sera très agitée sur les côtes orientales et agitée au nord.