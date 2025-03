Bolt conteste les accusations et maintient ses services en Tunisie

L’entreprise de VTC Bolt a réagi vigoureusement aux récentes mesures prises par les autorités tunisiennes, qui ont saisi ses avoirs bancaires, l’ont radiée du registre des entreprises et l’ont poursuivie pour des accusations graves, notamment de blanchiment d’argent.

Dans un communiqué publié mardi 25 mars 2025, Bolt a rejeté ces accusations, soulignant que les actions des autorités ont été entreprises sans l’intervention d’un juge d’instruction, privant ainsi l’entreprise de la possibilité de défendre ses droits.

Bolt a insisté sur le fait que ses opérations en Tunisie sont conformes à la législation locale et a rappelé son investissement significatif dans l’économie tunisienne, avec plus de dix millions d’euros injectés au cours des trois dernières années. Cet investissement a soutenu l’infrastructure locale, amélioré la mobilité urbaine et créé des opportunités de revenus pour les conducteurs. Selon une enquête récente, plus de 85 % des Tunisiens considèrent les services de transport à la demande comme un complément précieux aux transports publics, et plus de 54 % de la population les utilise chaque semaine.

Malgré les mesures prises à son encontre, Bolt a annoncé son intention de maintenir ses services opérationnels en Tunisie et de contester les décisions jugées illégales par les voies juridiques appropriées. L’entreprise a exprimé sa préoccupation quant à l’impact potentiel de ces mesures sur l’ensemble du marché et a appelé à un examen équitable de la situation. Bolt reste déterminée à défendre sa position et à continuer de servir ses clients et conducteurs en Tunisie.