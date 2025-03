Le temps sera partiellement nuageux ce lundi 24 mars 2025, avec des passages plus denses l’après-midi, accompagnés de pluies éparses sur l’extrême sud-est.

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et du secteur est sur le centre et le sud. Ils seront forts sur les côtes est et dans le sud, où des phénomènes de sable sont attendus, et de faible à modéré ailleurs.

La mer sera très agitée sur le littoral est et peu agitée sur le nord.

Les températures seront en baisse, variant entre 17 et 22 degrés sur le nord, les hauteurs et les côtes est, entre 24 et 30 degrés dans le reste du pays, pouvant atteindre jusqu’à 36 degrés sur l’extrême sud.