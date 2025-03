Aïd 2025 : les vêtements pour enfants atteignent des prix records, entre 300 et 450 dinars !

Le président de l’Organisation pour l’Orientation du Consommateur, Lotfi Riahi, a indiqué que les coûts des vêtements pour l’Aïd ont augmenté de 6 à 10 % par rapport à l’année dernière.

Ainsi, le coût des vêtements pour les enfants de moins de six ans varie entre 250 et 300 dinars, tandis que pour ceux de plus de six ans, il oscille entre 300 et 450 dinars. Ces prix incluent l’ensemble du vêtement : pantalon, chemise et chaussures, vendus généralement dans les marchés populaires comme la rue de la Kasbah et les marchés de Jamel Abdel Nasser.

Riahi a précisé lors d’une interview à la radio “Express” que les prix sur les marchés tunisiens sont désormais disproportionnés par rapport à la qualité offerte par les commerçants. Il a souligné que ces hausses de prix sont souvent dues à des pratiques commerciales injustes, telles que la recherche excessive de profits.

Il a également mentionné que certaines marques ont appliqué de grandes réductions sur leurs produits, mettant ainsi en lumière l’écart entre le prix réel et les marges bénéficiaires parfois exagérées. Par ailleurs, Riahi a abordé l’augmentation des coûts pour la préparation des pâtisseries de l’Aïd, expliquant que l’achat de produits prêts à l’emploi pour la confection des douceurs peut coûter entre 50 et 70 dinars. En revanche, si le consommateur prépare les pâtisseries chez lui avec des ingrédients de base, la dépense ne dépasse pas 25 dinars.

Ainsi, un écart considérable est observé entre les coûts de la production maison et ceux imposés par les marchés.