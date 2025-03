Opportunités d’emploi en Italie : l’OIM ouvre des candidatures pour des métiers du bâtiment

Le bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie annonce l’ouverture des candidatures pour des opportunités de recrutement en Italie dans les domaines de la construction et de la menuiserie coffrage.

Dans un communiqué publié jeudi, L’OIM Tunisie a appelé les candidats à déposer leur dossiers de candidature auprès du bureau indépendant de l’emploi et du travail le plus proche, à accéder à la plateforme dédiée à cet effet et à regarder une vidéo expliquant comment postuler.

Les candidats doivent être âgés de 18 à 35 ans à la date de dépôt des dossiers et doivent être titulaires d’un certificat de compétence , d’un certificat d’aptitude professionnelle ou qui ont passé un test professionnel et obtenu un certificat prouvant l’aptitude professionnelle dans les domaines mentionnés, selon le communiqué de l’OIM.

Le projet de l’OIM en Tunisie est financé par l’Union européenne et en partenariat avec le Ministère italien de l’Intérieur, en partenariat avec l’ONG.

“Elis” et en coopération avec l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant, l’Agence tunisienne pour la formation professionnelle et l’Association italienne du bâtiment .