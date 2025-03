Cette nuit, le ciel sera partiellement nuageux dans le nord et le centre du pays, tandis que le sud connaîtra peu de nuages.

Les vents souffleront fortement de l’est près des côtes et dans le sud, avec des tourbillons de sable localisés, et seront modérés ailleurs. La mer sera très agitée. Les températures nocturnes oscilleront entre 9°C et 13°C dans les hauteurs de l’ouest, entre 14°C et 18°C dans le reste du pays, et pourront atteindre 24°C dans l’extrême sud.