Gabès : un programme de 4,2 millions de dinars pour moderniser le réseau d’eau potable

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) à Gabès a mis en place un programme ambitieux visant à améliorer l’approvisionnement en eau potable et à résoudre les problèmes structurels du réseau.

Selon son directeur régional, Faisal Laâbed, l’un des principaux défis reste le renouvellement de la canalisation principale reliant le complexe d’Al-Fjeij à Hamma Ouest, une infrastructure vieillissante nécessitant des travaux urgents sur environ 8 kilomètres. En parallèle, la société prévoit l’acquisition et l’installation de 20 kilomètres de nouvelles canalisations ainsi que diverses interventions pour réduire les fuites, notamment à Chott El Aouamer à El Zarat. Un budget total de 4,2 millions de dinars est alloué à ces initiatives, dont 1,5 million pour le renouvellement du réseau et 2,7 millions pour la réparation des fuites et la mise en place de nouvelles connexions à Gabès Sud, Hamma et Hamma Ouest.

La SONEDE s’engage également à accélérer les forages programmés pour l’été 2025, tout en poursuivant la modernisation du réseau, la lutte contre les forages illégaux et la protection des infrastructures hydrauliques.