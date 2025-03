Cessez-le-feu brisé : la mère d’un soldat israélien accuse Netanyahu de vouloir tuer les otages, se fichant de leurs vies

La mère d’un soldat israélien prisonnier à Gaza a vivement critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’accusant d’avoir choisi de reprendre la guerre contre la bande de Gaza et de violer l’accord de cessez-le-feu signé avec le Hamas en janvier dernier.

Dans une déclaration sur Facebook, Einav Tsengauker, la mère de Matan, un soldat israélien capturé par le Hamas, a affirmé que Netanyahu avait décidé de “tuer nos otages” en dépit des engagements pris. Elle a dénoncé la politique de Netanyahu et de son gouvernement, soulignant que “l’option la plus facile” avait été privilégiée au détriment des familles des prisonniers.

Le 18 mars, le gouvernement israélien a intensifié ses attaques contre Gaza, mettant ainsi fin à l’accord de cessez-le-feu et aux négociations pour un échange de prisonniers. L’attaque a fait plus de 400 morts parmi les Palestiniens, avec des centaines d’autres blessés, et des opérations de secours sont toujours en cours. Cette offensive a constitué la plus grande violation de l’accord médiatisé par le Qatar, l’Égypte et les États-Unis.

La mère de l’otage a également exprimé son désespoir et son indignation face à cette reprise des hostilités, annonçant qu’elle serait prête à se rendre à proximité de Gaza pour empêcher la guerre de reprendre. Elle a appelé à une mobilisation générale des habitants des colonies voisines pour créer une “barrière humaine” afin d’empêcher l’escalade du conflit. Cette crise, qui dure depuis plus de quinze mois, continue de diviser profondément les familles des prisonniers et de raviver la tension au sein de la société israélienne.