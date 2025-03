Nuages passagers sur tout le pays, devenant plus denses, localement, en fin de journée, sur les régions est du nord et du centre avec quelques pluies faibles.

Vent de secteur ouest sur le nord et le centre de secteur est sur le sud, faible à modéré et devenant relativement fort, la nuit, sur l’extrême sud.

Mer agitée dans le nord et moutonneuse à peu agitée sur les côtes est.

Températures en légère baisse avec des maximales comprises entre 17 et 23 °C dans le nord, le centre et les régions est du sud et entre 24 et 27°C ailleurs.