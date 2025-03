Tensions géopolitiques : l’Europe envisage de renforcer son armée par le service obligatoire

Face aux tensions géopolitiques croissantes et à l’incertitude entourant l’engagement militaire des États-Unis en Europe, plusieurs pays européens réexaminent la possibilité de rétablir la conscription obligatoire. La guerre en Ukraine et les récentes évolutions de la politique étrangère américaine ont mis en lumière la nécessité pour l’Europe de renforcer son autonomie en matière de défense.

Bien que certaines nations, comme la Suède et la Lituanie, aient déjà réintroduit le service militaire ces dernières années, d’autres hésitent encore en raison des coûts politiques et logistiques qu’implique une telle réforme. Si une majorité de citoyens en France et en Allemagne se disent favorables à cette mesure, la question reste sensible, notamment en raison de la réticence d’une partie de la population à s’engager dans un conflit armé. Dans ce contexte, les gouvernements explorent des alternatives, telles que la création de forces de réserve ou la mise en place d’incitations pour encourager le volontariat, tout en cherchant à adapter leurs capacités militaires aux défis sécuritaires actuels.