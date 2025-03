Les invasions de criquets pèlerins : une menace constante pour l’agriculture

Les invasions de criquets pèlerins, des fléaux naturels redoutés à travers l’histoire, continuent de causer des ravages en dévorant des hectares de cultures et en menaçant la sécurité alimentaire. Parmi les plus marquantes, l’invasion de 1915 au Moyen-Orient, en pleine Première Guerre mondiale, a exacerbé la famine dans la région.

L’Afrique, particulièrement la région du Sahel et la Corne de l’Afrique, a également subi plusieurs invasions dévastatrices au XXe siècle, dont celles de 1928-1929, 1940-1945 et 1987-1989. Ces invasions ont entravé les efforts de développement et ont provoqué des crises alimentaires. L’invasion spectaculaire de 2019-2021 a frappé l’Afrique de l’Est, la péninsule Arabique et l’Asie, affectant des millions de personnes et des milliers d’agriculteurs. Malgré les progrès dans la surveillance et les méthodes de lutte, notamment l’utilisation de drones et de biopesticides, les changements climatiques et les événements météorologiques extrêmes risquent d’aggraver la situation dans les années à venir. L’efficacité des réponses nécessitera une coopération internationale accrue et l’intégration de nouvelles technologies.