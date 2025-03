Journée portes ouvertes des villages SOS : une campagne pour la solidarité et l’enfance

L’association tunisienne des villages SOS organise une journée portes ouvertes consacrée au lancement de sa campagne annuelle de solidarité et ce, le dimanche 16 mars 2025 à partir de 10h jusqu’à 15 h dans les villages SOS de Gammarth, de Siliana, de Mahres et d’Akouda.

Cette journée vise à renforcer l’esprit de solidarité chez les citoyens et la famille élargie des villages SOS, et permettra aux donateurs de découvrir les programmes de cette association qui déploie des efforts considérables dans la prise en charge des enfants sans soutien familial.

Cette manifestation comporte un programme diversifié, alliant des activités culturelles et de loisirs destinées aux enfants et permettra aux visiteurs de faire connaissance avec les mères et les jeunes du village, les éducateurs et le personnel administratif.

Cette journée portes ouvertes se tiendra au village SOS de Gammarth à la capitale, à la maison de la culture Ibn Abi Dhiaf à Siliana pour le village SOS de Siliana, au centre commercial Ribat El Medina à Sfax pour le village SOS de Mahres et au parc Sidi Yahia à Sousse pour le village SOS d’Akouda.

L’association tunisienne des villages SOS abrite actuellement environ 5080 enfants et jeunes et s’emploie, dans sa stratégie de l’année 2025, à augmenter ce nombre pour atteindre 8000 enfants, dans le cadre de son engagement à prendre en charge les enfants sans soutien familial.