Bassam El Hamraoui revient avec une comédie qui revisite les années 90 pour le Ramadan

Au cours du deuxième semestre du mois de Ramadan, le talentueux réalisateur Bassam El Hamraoui revient avec une nouvelle série comique intitulée “Ariyar L’qoddem”, diffusée sur la chaîne YouTube. La série, qui plonge dans l’atmosphère des années 90, raconte des histoires drôles et des situations cocasses qui reflètent l’esprit de cette époque. Elle offre une belle occasion aux amateurs de comédie de revivre les souvenirs et de redécouvrir les aspects culturels de cette période marquante. À travers des situations sociales de l’époque, la série parvient à capturer la simplicité et la joie de la vie quotidienne, tout en mettant en lumière les changements sociétaux. L’œuvre se distingue par un dialogue à la fois amusant et satirique, qui met en avant l’évolution de la société dans les années 90. Avec Bassam El Hamraoui dans le rôle principal, entouré d’une distribution talentueuse comprenant Wajha El Jendoubi, Jalal Eddine Saadi, Ahmed Al Ajimi, Lobna Al Seddiri, Mohamed El Swisi, Oumayma El Hamrouni et Samia Al Hami, la série promet des performances variées et captivantes. “Ariyar L’qaddam” vient enrichir l’offre télévisuelle de Ramadan, offrant une bouffée d’air frais et de rires au cœur du mois sacré.