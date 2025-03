Alerte santé : une spécialiste recommande de ne pas boire d’eau immédiatement après l’iftar

L’experte en nutrition, Omima Riahi, a souligné, ce mardi, l’importance de boire de l’eau de manière intermittente après le jeûne, à raison de 200 ml toutes les 30 minutes. Elle a averti que boire de l’eau immédiatement après l’iftar n’est pas une habitude saine, car cela peut perturber le processus digestif. Avant l’iftar, le cerveau libère des hormones qui stimulent la sécrétion des sucs digestifs dans l’estomac, et l’eau dilue ces hormones, entravant ainsi la digestion efficace des aliments. L’experte a précisé que l’idéal est de boire de l’eau environ 30 minutes après l’iftar, puis de manière fractionnée jusqu’au sahour. Elle a aussi rappelé que les reins ne peuvent traiter qu’un demi-litre d’eau par heure. Pour faciliter l’hydratation, elle suggère l’utilisation de petites bouteilles ou d’applications mobiles pour rappeler de boire. Le besoin en eau varie en fonction du poids, du sexe et des activités physiques, et le calcul du besoin en eau est de 30 ml par kg de poids corporel. De plus, certains aliments comme les yaourts, les soupes, les fruits et légumes, ainsi que les boissons, contiennent aussi de l’eau. Toutefois, elle a mis en garde contre la consommation excessive de thé et de café en raison de leur teneur en caféine, qui favorise la déshydratation, conseillant de boire un verre d’eau avec le café pour maintenir l’hydratation du corps.