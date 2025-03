Tunisie : une stratégie nationale pour réduire les émissions de gaz de 45 %

La Tunisie a mis en place une stratégie nationale visant à réduire de 45 % les émissions de gaz à effet de serre, a déclaré le ministre de l’Environnement, Habib Obeid, dans un entretien accordé à Mosaïque FM.

Cette initiative repose sur plusieurs axes, notamment la reforestation, la préservation des forêts et la limitation des émissions provenant des transports et des industries. Une récente table ronde a réuni les différents acteurs concernés, permettant à chaque ministère de s’engager dans cette démarche. Par ailleurs, plusieurs projets ont été lancés en collaboration avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie pour promouvoir les énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire. Des centrales solaires ont ainsi été installées à Sidi Bouzid, Kairouan et Gafsa, et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) s’est ouverte à l’intégration de cette production alternative.