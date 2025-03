La Tunisie : troisième destination touristique favorite des Français cet hiver

Selon le site “France Info”, la Tunisie a été la troisième destination préférée des Français pendant les vacances d’hiver, après l’Espagne, qui occupe la deuxième place, et la France, qui reste la destination numéro un. Le Maroc et l’Égypte suivent respectivement aux quatrième et cinquième positions. L’attrait des Français pour la Tunisie a enregistré une hausse notable de 23,7 % par rapport à l’année précédente. De plus, les données de février 2024 de la ministre du Tourisme tunisienne ont révélé que le marché français est resté le principal contributeur au secteur touristique, avec 1,08 million de visiteurs, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2019. L’ensemble des touristes européens a également montré un signe de reprise, avec près de 3 millions d’arrivées, soit une hausse de 16,9 % par rapport à 2023.