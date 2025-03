Augmentation des importations de viandes rouges : Le prix du kilogramme d’agneau et de bœuf révélé

Le président de la Chambre nationale des bouchers, Ahmed Al-Omari, a déclaré lundi 10 mars 2025, qu’il y aura une intensification des importations de viandes rouges réfrigérées au cours des prochains jours, avec un taux de deux conteneurs par semaine de viande d’agneau en provenance de Roumanie et deux conteneurs par semaine de viande de bœuf en provenance de France.

Il a ajouté, dans une déclaration à la radio nationale, que les prix varient entre 37 500 et 38 200 millimes par kilogramme de viande d’agneau et entre 35 000 et 35 500 millimes par kilogramme de viande de bœuf.

Concernant la qualité et la sécurité des viandes importées, Al-Omari a confirmé que l’abattage est effectué selon la méthode islamique conformément aux spécifications requises et que les conteneurs sont soumis à un contrôle vétérinaire à leur arrivée, en plus d’être accompagnés d’un certificat de sécurité du produit, selon ses propos.