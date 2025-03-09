Football – Ligue 2 (18e journée) : Les résultats complets

Résultats complets et classements à l’issue des rencontres de la 18e journée de la Ligue 2 du football professionnel disputées dimanche:
POULE A
Dimanche 9 mars
A L’Ariana :
AS Ariana – CS Hammam-lif 1-2
A Radès municipal :
Megrine Sport – Kalaa Sport 3-0
A Menzel Bourguiba :
SA Menzel Bourguiba – AS Oued Ellil 2-0
A Korba :
CS Korba – ES Radès 1-1
A Moknine :
SC Moknine – Jendouba Sport 1-2
A Mahdia :
EM Mahdia – CS Msaken 0-0
Samedi 8 mars
A Hammam-Sousse :
ES Hammam-Sousse – AS Marsa 1-1
Classement: Pts J
1- Jendouba Sport 37 18
2- AS Megrine 34 18
3- CS Korba 33 18
4- AS Marsa 31 18
5- ESH Sousse 28 18
6- AS Ariana 27 18
7- EM Mahdia 25 18
8- Kalaa Sport 23 18
9- CS Msaken 22 18
10- CS Hammam-Lif 19 18
11- SC Moknine 17 18
12- SAM Bourguiba 17 18
13- AS Oued Ellil 12 18
14- ES Radès 7 18
POULE B
Dimanche 9 mars
A Kairouan :
JS Kairouan – O. Sidi Bouzid 1-0
Samedi 8 mars
A Jelma :
AS Jelma – ES Rogba 3-0
A Sakiet Eddaier :
ES Sakiet Eddaier – CS Chebba 2-1
A Sfax 2 mars :
CO Kerkennah – AS Kasserine 0-0
A Gabès :
Stade Gabésien – AS Agareb 0-1
A Redayef :
CS Redayef – Sfax RS 1-0
A Djerba Midoun :
ES Jerba – BS Bouhajla 0-0
Classement: Pts J
1- JS Kairouan 40 18
2- AS Kasserine 34 18
3- PS Sakiet Eddaier 31 18
4- OC Kerkennah 30 18
5- Sfax RS 29 18
6- AS Agareb 25 18
7- Baath Bouhajla 25 18
8- O Sidi Bouzid 24 18
9- S. Gabésien 23 18
10- AS Jelma 22 18
11- CS Redayef 20 18
12- CS Chebba 16 18
13- ES Jerba 13 18
14- ES Rogba 11 18