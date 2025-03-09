Football – Ligue 2 (18e journée) : Les résultats complets

Par : TAP

Résultats complets et classements à l’issue des rencontres de la 18e journée de la Ligue 2 du football professionnel disputées dimanche:

POULE A

Dimanche 9 mars

A L’Ariana :

AS Ariana – CS Hammam-lif 1-2

A Radès municipal :

Megrine Sport – Kalaa Sport 3-0

A Menzel Bourguiba :

SA Menzel Bourguiba – AS Oued Ellil 2-0

A Korba :

CS Korba – ES Radès 1-1

A Moknine :

SC Moknine – Jendouba Sport 1-2

A Mahdia :

EM Mahdia – CS Msaken 0-0

Samedi 8 mars

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – AS Marsa 1-1

Classement: Pts J

1- Jendouba Sport 37 18

2- AS Megrine 34 18

3- CS Korba 33 18

4- AS Marsa 31 18

5- ESH Sousse 28 18

6- AS Ariana 27 18

7- EM Mahdia 25 18

8- Kalaa Sport 23 18

9- CS Msaken 22 18

10- CS Hammam-Lif 19 18

11- SC Moknine 17 18

12- SAM Bourguiba 17 18

13- AS Oued Ellil 12 18

14- ES Radès 7 18

POULE B

Dimanche 9 mars

A Kairouan :

JS Kairouan – O. Sidi Bouzid 1-0

Samedi 8 mars

A Jelma :

AS Jelma – ES Rogba 3-0

A Sakiet Eddaier :

ES Sakiet Eddaier – CS Chebba 2-1

A Sfax 2 mars :

CO Kerkennah – AS Kasserine 0-0

A Gabès :

Stade Gabésien – AS Agareb 0-1

A Redayef :

CS Redayef – Sfax RS 1-0

A Djerba Midoun :

ES Jerba – BS Bouhajla 0-0

Classement: Pts J

1- JS Kairouan 40 18

2- AS Kasserine 34 18

3- PS Sakiet Eddaier 31 18

4- OC Kerkennah 30 18

5- Sfax RS 29 18

6- AS Agareb 25 18

7- Baath Bouhajla 25 18

8- O Sidi Bouzid 24 18

9- S. Gabésien 23 18

10- AS Jelma 22 18

11- CS Redayef 20 18

12- CS Chebba 16 18

13- ES Jerba 13 18

14- ES Rogba 11 18