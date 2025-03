Bekalta : un incendie ravage la bibliothèque du lycée, une enquête en cours

Le ministère de l’Éducation a annoncé, ce dimanche, l’ouverture d’une enquête administrative à la suite de l’incendie survenu dans la bibliothèque du lycée de Bekalta, dans le gouvernorat de Monastir, dans la nuit du samedi. En collaboration avec les autorités locales et la société civile, des travaux de nettoyage et de remise en état ont immédiatement été engagés afin de réhabiliter l’espace dans les plus brefs délais. Par ailleurs, une équipe administrative et technique a été dépêchée sur place pour effectuer une première évaluation et coordonner les interventions nécessaires. De leur côté, les autorités judiciaires et sécuritaires ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances de cet incendie.