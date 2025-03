Syrie : plus de 500 civils tués en trois jours dans une flambée de violences

La Syrie est plongée dans une nouvelle vague de violences meurtrières, marquant l’un des épisodes les plus sanglants depuis l’arrivée au pouvoir de la coalition rebelle dirigée par Hayat Tahrir al-Cham (HTS) en décembre dernier. En seulement trois jours, plus de 500 civils ont été tués, principalement dans la région de Lattaquié, bastion de la minorité alaouite et ancien fief du régime Assad.

Ces affrontements, mêlant exécutions ciblées et pillages, ont suscité de vives condamnations internationales, notamment de la France et de l’ONU, appelant à des enquêtes indépendantes. Face à cette escalade, les nouvelles autorités syriennes tentent de restaurer l’ordre en déployant des forces de sécurité dans les zones touchées. Toutefois, cette crise met en lumière la fragilité du gouvernement intérimaire et les tensions confessionnelles qui continuent d’alimenter l’instabilité du pays.