Trump menace de nouvelles sanctions contre la Russie si les frappes sur l’Ukraine continuent

Le président américain Donald Trump a annoncé son intention d’imposer de nouvelles sanctions contre la Russie si celle-ci poursuit ses frappes sur l’Ukraine et ne s’engage pas dans un processus de paix. Dans un message publié sur sa plateforme “Truth Social”, il a évoqué la possibilité de sanctions bancaires et de droits de douane supplémentaires jusqu’à la conclusion d’un cessez-le-feu et d’un accord de paix. Toutefois, Trump a également déclaré qu’il trouvait les négociations avec la Russie plus simples qu’avec l’Ukraine, affirmant que Vladimir Poutine souhaitait mettre fin au conflit. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté sur l’importance d’obtenir la paix au plus vite, tout en réitérant son appel à une trêve aérienne et maritime avant une réunion diplomatique prévue en Arabie saoudite. Cette nouvelle escalade intervient alors que l’Union européenne envisage de renforcer ses capacités de défense face à l’évolution de la position américaine et à la suspension de l’aide militaire à Kiev.