Offensive russe sur les infrastructures ukrainiennes à l’approche de négociations à Riyad

La Russie a intensifié ses frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes dans la nuit de jeudi à vendredi, suscitant la condamnation de Kiev. Cette offensive intervient à quelques jours d’une rencontre diplomatique en Arabie saoudite réunissant des représentants américains et ukrainiens pour discuter d’un possible cadre de paix et d’un cessez-le-feu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé son déplacement à Riyad pour rencontrer le prince héritier Mohammed ben Salmane, tandis que son équipe poursuivra les discussions avec les partenaires américains. Parallèlement, l’Union européenne, face à la suspension de l’aide militaire américaine à Kiev, a validé un plan ambitieux de réarmement à hauteur de 800 milliards d’euros pour renforcer ses capacités de défense. Les frappes russes ont provoqué des dégâts importants et des blessés dans plusieurs régions ukrainiennes, notamment à Kharkiv, Odessa et Ternopil, confirmant l’intensification du conflit alors que les efforts diplomatiques tentent d’ouvrir une voie vers la paix.