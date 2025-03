Jendouba : Ouverture d’une enquête à l’encontre du gouverneur de la région

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Jendouba a ordonné l’ouverture d’une enquête à l’encontre du gouverneur de Jendouba, suite à une alerte reçue de la part de la section locale de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) de Jendouba, a indiqué le porte-parole du tribunal, M. Alaeddine Aouadi.

Dans cette alerte, la Ligue accuse le gouverneur d’avoir tenu une réunion au siège de la délégation d’Ain Draham avec un groupe d’élèves, durant les heures de classe et en l’absence de leurs parents. Il lui est également reproché d’avoir maltraité, exercé des pressions, menacé, intimidé et traité ces élèves avec brusquerie.

Conformément aux dispositions de l’article 31 du Code de procédure pénale, l’affaire a été confiée au juge d’instruction n°2 du même tribunal, chargé de mener les investigations nécessaires à l’encontre de l’intéressé.

La Ligue a requis l’ouverture d’une enquête pour soupçon de violences et de mauvais traitements à l’encontre des élèves mineurs ayant participé à la réunion, ainsi que contre le président de la réunion (le gouverneur de Jendouba) et toute autre personne identifiée au cours de l’enquête, conformément aux prescriptions du Code de l’enfant, du Code pénal et des législations connexes, selon le contenu de l’alerte.

Il convient de noter qu’un groupe d’élèves du collège de Hammam Bourguiba avait protesté contre la fermeture de la cantine scolaire et l’absence de transport scolaire, ce qui avait conduit les autorités locales et régionales à organiser une réunion au siège de la délégation d’Ain Draham afin de traiter les problèmes à l’origine de cette protestation, conformément à un communiqué publié sur la page officielle de la délégation d’Ain Draham, et confirmé par une source administrative auprès du gouvernorat de Jendouba, selon l’Agence TAP.