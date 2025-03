Tunisie : une réduction du sel dans le pain pour lutter contre l’obésité

Selon le dernier rapport de l’UNICEF – Bureau de Tunis, la prévalence du surpoids chez les enfants de moins de cinq ans en Tunisie atteint 17 %, tandis qu’un tiers des enfants âgés de 6 à 12 ans souffrent d’obésité. Chez les adolescents de 15 à 18 ans, ce taux s’élève à environ 10 %.

D’après la professeure en nutrition et cheffe du service “G” à l’Institut national de nutrition et de technologie alimentaire, Faïka Ben Mami, cette tendance s’explique principalement par l’évolution des habitudes alimentaires et du mode de vie. L’augmentation de la consommation de fast-food riches en graisses et en sucres, associée à une diminution de l’activité physique, favorise la prise de poids. De plus, les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans – télévision, ordinateurs et jeux vidéo – au détriment des jeux actifs.

Si les facteurs génétiques peuvent jouer un rôle, ils ne sont responsables que de 30 % des cas d’obésité infantile, alors que les facteurs environnementaux et les habitudes alimentaires en sont les principaux déterminants. Face à cette situation, les autorités sanitaires tunisiennes s’orientent vers des mesures de prévention, notamment la réduction de la teneur en sel du pain, afin de favoriser une alimentation plus équilibrée et lutter contre les maladies liées au surpoids.