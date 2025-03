Tunisie : Près de 3 mille infractions économiques en quatre jours

Quelque 2 745 infractions économiques ont été relevées au cours des quatre premiers jours du mois de Ramadan, soit une augmentation de 14 % par rapport à la même période de 2024, durant laquelle 2 411 infractions avaient été enregistrées.

Selon un communiqué du ministère du commerce et du développement des exportations, les équipes de contrôle ont effectué 18 552 visites d’inspection au cours de ces quatre premiers jours et ont relevé 930 infractions liées à l’augmentation des prix et à des pratiques de spéculation, 1 397 infractions liées à la transparence des transactions, 13 infractions pour détournement des subventions et 405 infractions liées à la qualité et autres.

En outre, 1 666 infractions ont été enregistrées dans le secteur des produits agricoles et maritimes frais, 848 dans les produits d’alimentation générale, 147 dans les boulangeries, restaurants et cafés, et 57 dans divers produits industriels.

Le ministère a également précisé que le nombre de plaintes reçues via la ligne verte s’élève à 39, contre 63 durant Ramadan 2024.