Météo du jeudi 6 mars : nuages et orages au programme

Le jeudi 6 mars 2025, la météo sera marquée par un ciel nuageux avec des averses éparses et des orages temporaires dans le sud, s’étendant progressivement vers les régions centrales puis vers le nord. Le vent soufflera de l’est, fort à très fort en altitude, près des côtes et dans le sud, mais modéré à fort ailleurs. La mer sera très agitée à houleuse. Les températures maximales oscilleront entre 16 et 21 degrés, atteignant 10 degrés dans les hauteurs de l’ouest et jusqu’à 25 degrés dans l’extrême sud.