La défense de Wadie Jary dénonce une condamnation injuste et accuse l’ex-ministre des sports d’ingérence

La défense de Wadie Jary, ancien président de la Fédération tunisienne de football, affirme que son client a été victime d’une injustice en raison d’un différend personnel avec l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche. L’avocat Mohamed Dhiaf a dénoncé une plainte qu’il qualifie de « malveillante » et a assuré que Jary n’avait commis aucune infraction en lien avec la participation de la Tunisie à un tournoi scolaire en Égypte en octobre 2022, une compétition organisée en toute transparence avec l’aval du ministère et de la Confédération africaine de football (CAF). Selon lui, aucune manipulation dans le choix des joueurs ni détournement de fonds n’a été prouvé, et l’aide financière octroyée par la CAF est toujours en possession de la fédération. Il a également exprimé son incompréhension face à la procédure judiciaire, soulignant que trois chefs d’accusation avaient été classés sans suite, mais que Jary avait néanmoins été condamné à quatre ans de prison pour une autre charge non précisée. Enfin, il accuse l’ancien ministre d’avoir instrumentalisé sa fonction pour nuire à son client et d’avoir mené une campagne de dénigrement contre lui sur les réseaux sociaux.