Adrien Brody : le discours le plus long de l’histoire des Oscars

Lors de la cérémonie des Oscars, l’acteur Adrien Brody a marqué l’histoire en prononçant le discours le plus long jamais enregistré, dépassant un record vieux de 80 ans. Bien qu’il ait promis à plusieurs reprises de faire court, il a passé plus de cinq minutes sur scène, soit dix fois plus que le précédent record détenu par l’actrice britannique Greer Garson en 1943. Cette performance a conduit l’Académie des Oscars à instaurer une limite de temps pour les discours des lauréats, accompagnée de musique pour les inviter à quitter la scène. Cependant, Brody a interrompu l’orchestre pour poursuivre son discours, remerciant plus de dix personnes et concluant sur une note politique en évoquant les politiques de l’ancien président Donald Trump. La cérémonie, animée par Conan O’Brien, a duré près de quatre heures, suscitant des avis mitigés, bien que le nombre de téléspectateurs soit resté relativement stable par rapport à l’année précédente.