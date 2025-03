Une avancée médicale : un nouveau test sanguin pour détecter le cancer précocement

Des scientifiques de l’Université fédérale de l’Oural en Russie ont mis au point un nouveau système de dépistage précoce du cancer à partir d’une simple analyse de sang. Ce dispositif, qui se distingue par sa fiabilité élevée, repose sur l’analyse des marqueurs moléculaires et métaboliques sanguins, surpassant ainsi les méthodes actuelles. Actuellement en phase de test pour le diagnostic du cancer de la prostate à un stade précoce, les chercheurs prévoient d’élargir son utilisation à d’autres types de cancers et d’améliorer sa capacité à évaluer la gravité de la maladie. Soutenu par le programme « Priorité-2030 » du ministère russe de l’Éducation et des Sciences, ce projet implique plusieurs institutions scientifiques et devrait aboutir à une mise sur le marché d’ici 2027.