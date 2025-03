Trump : expulsion des étudiants impliqués dans des manifestations illégales

Le président américain Donald Trump a menacé, dans un message publié sur Truth Social, d’expulser toute personne participant à des manifestations illégales aux États-Unis. Il a également averti qu’il couperait les financements des établissements d’enseignement tolérant de telles protestations, en référence aux manifestations de solidarité avec Gaza qui ont eu lieu dans plusieurs universités américaines l’année dernière. Trump a promis d’emprisonner ou d’expulser définitivement les instigateurs de ces manifestations, ainsi que les étudiants américains impliqués, en fonction de la gravité de leurs actes. En janvier dernier, il avait signé un décret exécutif pour lutter contre l’antisémitisme, s’engageant à expulser les étudiants étrangers et les résidents impliqués dans des manifestations pro-Hamas. Durant sa campagne électorale, il avait également promis d’expulser les partisans de Hamas des campus américains et de démanteler les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion axés sur l’identité de genre et l’égalité raciale.