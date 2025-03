Le père de Zeineb dément les rumeurs et révèle la vérité sur le meurtre de sa fille

Ghassan Tarhani, le père de la petite Zeineb Tarhani, victime d’un meurtre survenu hier dans la région d’Omrane à Tunis, a révélé que le principal suspect dans l’assassinat de sa fille est un jeune homme de leur voisinage. Contrairement aux rumeurs, ce dernier ne souffre pas de troubles mentaux, car il travaille et ne prend aucun médicament. Le père a précisé que sa fille est décédée par strangulation et non de la manière décrite sur les réseaux sociaux. Le suspect aurait attiré Zeineb en lui offrant un chargeur pour ses écouteurs Bluetooth, profitant de la confiance qu’il avait gagnée auprès des enfants du quartier au fil des années. Ghassan Tarhani a exprimé son intention de porter plainte contre le centre de sécurité si l’autopsie confirme que sa fille est décédée après 22 heures, heure à laquelle le suspect avait été initialement relâché. Ému, il a demandé que justice soit faite et que les informations soient vérifiées avant d’être diffusées, soulignant que sa fille était une âme innocente.