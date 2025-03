Scandale à menzel bourguiba : 250 travailleurs licenciés de manière brutale et humiliante !

Deux cent cinquante ouvriers et ouvrières d’une usine de cuir à Menzel Bourguiba ont été licenciés de manière inattendue, suscitant l’indignation et la colère parmi les employés. Les travailleurs, surpris par cette décision brutale, ont été informés de leur licenciement de manière humiliante, leurs photos affichées sur les murs de l’usine comme s’ils étaient recherchés. La députée Majida Warghi a dénoncé cette pratique, la qualifiant d’irrespectueuse et d’humiliante. Elle a contacté les autorités compétentes, dont le ministre des Affaires sociales et le gouverneur de Bizerte, pour les informer de la situation. Les ouvriers licenciés ont souligné que l’usine emploie environ 4 000 personnes, souvent sous des contrats courts d’un mois, ce qui les place dans une position de vulnérabilité sans garantie de leurs droits. Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontés les travailleurs en Tunisie, notamment en matière de sécurité de l’emploi et de respect de la dignité humaine.