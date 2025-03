Mortadha Mansour : 6 mois de prison pour Insultes envers le président d’Al Ahly

Le tribunal économique égyptien a condamné, ce lundi 3 mars 2025, Mortadha Mansour, ancien président du club de football Zamalek, à six mois de prison pour diffamation envers Mahmoud El Khatib, président d’Al Ahly, et Mohamed Osman, conseiller juridique du club rival. En plus de la peine de prison, Mortadha Mansour devra payer une amende de 40 000 livres égyptiennes et verser 20 000 livres en dédommagement temporaire aux plaignants. Cette décision fait suite à un précédent verdict de février 2023, où la Cour de cassation avait rejeté l’appel de Mansour contre une condamnation à un mois de prison pour des faits similaires. À l’époque, Mansour avait été incarcéré à la prison de Wadi El Natrun, ce qui avait entraîné son éviction judiciaire de la présidence du Zamalek. Les relations entre Mansour et El Khatib ont été marquées par de nombreux conflits, bien que Mansour ait récemment annoncé la fin de leurs différends après qu’El Khatib ait décidé de s’éloigner des projecteurs pour raisons de santé.