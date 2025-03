Météo : vent fort et brouillard localisé pour cette nuit

Cette nuit, le temps sera partiellement nuageux avec des bancs de brouillard localisés en fin de soirée, selon une mise à jour de l’Institut national de météorologie. Le vent soufflera modérément à fortement du secteur est, particulièrement près des côtes et dans le sud, tandis qu’il sera faible à modéré dans les autres régions. La mer sera très agitée à agitée dans le nord et modérément agitée ailleurs. Les températures nocturnes oscilleront entre 10 et 14 degrés dans le nord et le centre, autour de 8 degrés en altitude, et entre 12 et 17 degrés dans le sud.