L’UGTT annonce une grève générale dans toutes les municipalités tunisiennes

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé, ce lundi 3 mars 2025, une grève nationale sectorielle dans toutes les municipalités et leurs établissements affiliés, prévue pour le jeudi 13 mars 2025. Cette décision fait suite à une réunion de la commission administrative de l’Union générale des municipalités, tenue le 18 février 2025 sous la présidence de Mohsen Yousfi, secrétaire général adjoint chargé des biens de l’Union et de l’économie sociale et solidaire. La grève est motivée par la détérioration des conditions dans le secteur et l’absence de dialogue constructif avec les autorités de tutelle. L’UGTT dénonce également le blocage des négociations sur les revendications en suspens et l’absence de mesures urgentes pour améliorer la situation professionnelle dans les municipalités.