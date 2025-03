Choc et horreur : une fillette de 6 ans retrouvée égorgée en plein Ramadan !

Un drame bouleversant a secoué le quartier de l’El Omrane Supérieur à Tunis, plongeant toute la Tunisie dans la tristesse et l’effroi. En ce début de mois sacré de Ramadan, une fillette de six ans, Zineb, a disparu après être sortie jouer près de chez elle, pour être retrouvée assassinée le lendemain. La douleur de sa mère, Hedia, est incommensurable, tout comme le choc ressenti par les habitants du quartier. Le suspect, un homme d’une quarantaine d’années connu des voisins, avait déjà des antécédents inquiétants avec des enfants. Cette tragédie révèle une violence insoutenable et laisse une plaie béante dans le cœur de la famille de Zineb et de toute la communauté, qui pleure la perte d’une vie innocente.

La petite Zineb, pleine de vie et d’innocence, avait l’habitude de jouer avec ses amis près de chez elle.Ce soir-là, après l’iftar, elle est sortie comme d’habitude, sous le regard rassuré de sa mère qui savait que d’autres enfants étaient dehors. Mais cette fois-ci, Zineb n’est pas revenue. L’inquiétude a rapidement gagné la famille, et les recherches ont commencé, mobilisant tout le quartier. Les heures passaient, et l’angoisse grandissait jusqu’à ce que, le lendemain, la terrible nouvelle tombe : le corps sans vie de Zineb a été retrouvé, portant les traces d’une violence inimaginable.

L’homme suspecté de ce crime odieux était un visage familier dans le quartier. Il avait l’habitude de côtoyer les enfants, ce qui le rendait insoupçonnable aux yeux des habitants. Cependant, son passé cachait des actes sombres, notamment des antécédents d’agression sur des enfants. La découverte de ces faits a ajouté à l’horreur et à l’incrédulité des voisins, qui peinent à comprendre comment une telle barbarie a pu se produire dans leur communauté.

Les autorités, alertées par cette tragédie, ont rapidement dépêché des unités de sécurité sur les lieux. Le procureur de la République s’est rendu sur place pour constater l’étendue du drame. Les premières constatations ont révélé des traces de violence extrême sur le corps de la petite Zineb, témoignant de la cruauté de son agresseur. Une enquête approfondie a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce crime abominable et traduire le coupable en justice.

Aujourd’hui, la famille de Zineb est dévastée, et le quartier tout entier est sous le choc. Les habitants, unis dans la douleur, appellent à la justice et à la protection des enfants, afin que plus jamais une telle tragédie ne se reproduise. La perte de Zineb laisse un vide immense et une douleur profonde qui marqueront à jamais les cœurs de ceux qui l’ont connue et aimée.