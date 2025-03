Le Japon affronte le plus grand incendie de forêt depuis trois décennies

Des milliers de personnes ont été évacuées du nord du Japon alors que le pays combat le plus grand incendie de forêt depuis plus de trois décennies. Le feu, qui s’est déclaré mercredi dans la préfecture d’Iwate, a déjà consumé environ 1 800 hectares de forêt, détruit plus de 80 bâtiments et causé la mort d’au moins une personne. Les autorités locales ont attribué la propagation rapide de l’incendie à un hiver inhabituellement sec et à des vents forts, ce qui a compliqué les efforts des 1 700 pompiers mobilisés pour lutter contre le sinistre. Les images aériennes montrent d’immenses colonnes de fumée s’élevant au-dessus des montagnes, tandis que les résidents évacués trouvent refuge chez des amis, des proches ou dans des centres d’hébergement d’urgence. Le Japon a connu une diminution du nombre d’incendies de forêt depuis les années 1970, mais les conditions météorologiques extrêmes liées au changement climatique augmentent les risques d’incendies majeurs dans le pays.