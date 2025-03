Pulse Day : Les cardiologues tunisiens alertent sur les risques d’arythmie et d’AVC

La Tunisie célèbre aujourd’hui la journée mondiale de sensibilisation aux troubles du rythme cardiaque (Pulse Day) visant à rappeler l’importance du dépistage précoce des arythmies cardiaques, qui constituent une cause directe des accidents vasculaires cérébraux (AVC), a fait savoir Sami Milouchi, chef du service de cardiologie et de chirurgie vasculaire à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba de Médenine et trésorier de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le spécialiste a précisé qu’un grand nombre d’AVC sont directement liés aux troubles du rythme cardiaque soulignant l’importance du dépistage précoce régulier dans la prévention des AVC.

Selon Milouchi, 10 % de la population mondiale souffre de tachycardie.

Par ailleurs et à l’occasion du mois de ramadan, le spécialiste a indiqué que seuls les patients cardiaques ayant récupéré d’un infarctus du myocarde depuis plus de trois mois, ceux ayant subi un cathétérisme cardiaque depuis trois mois, ainsi que les patients dont la tension artérielle est stabilisée et l’insuffisance cardiaque contrôlée peuvent jeûner.

Toutefois, est recommandé, selon le spécialiste, de consulter un médecin avant d’entamer le jeûne et de surveiller les éventuelles complications et symptômes.

Milouchi a souligné qu’une campagne de sensibilisation est organisée à l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation aux troubles du rythme cardiaque (Pulse Day) à travers la diffusion de messages de prévention sur les réseaux sociaux et la sensibilisation directe des patients.

A rappeler que selon Samia Ben Sassi, cheffe du service de neurologie à l’Institut national Mongi Ben Hamida des maladies neurologiques de Tunis, l’institut enregistre annuellement 3 000 nouveaux cas d’AVC.