Météo Tunisie : Des brumes matinales ce samedi avant un ciel partiellement nuageux

Des brumes locales seront observées, samedi matin, puis le temps sera partiellement nuageux. Ces nuages seront parfois denses l’après-midi sur les régions ouest du nord et du centre avec quelques pluies éparses, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur sud relativement fort à fort prés des côtes et localement au sud avec des tourbillons de sable. La mer sera agitée à très agitée et localement houleuse.

Les températures maximales seront généralement situées entre 19 et 24 degrés au nord et au centre et entre 25 et 28 degrés au sud.