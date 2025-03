Loi n° 52 : vers une réduction des peines pour les consommateurs de drogue

Un groupe de députés a proposé une initiative législative visant à réviser la loi n° 52 de 1992 relative à la lutte contre les crimes liés aux drogues, en modifiant 17 de ses articles. Selon la députée Fatma Messaâdi, les amendements proposés incluent une réduction des peines pour les consommateurs de drogue, passant d’une peine d’emprisonnement d’un an à six mois. En revanche, les sanctions contre les trafiquants sont renforcées, avec des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison et une amende de 50 000 dinars. Le texte modifié maintient la disposition de l’article 12 et impose un test obligatoire pour les accusés de consommation. Par ailleurs, des peines plus sévères seraient appliquées en cas de trafic de drogues à proximité des écoles ou visant des mineurs, ainsi que pour la diffusion de contenus incitant à la consommation de drogue.