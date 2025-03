Le roi de Jordanie appelle à une reconstruction de Gaza sans déplacement de ses habitants

Le roi de Jordanie, Abdallah II, a insisté sur l’importance de reconstruire la bande de Gaza sans déplacer ses habitants, soulignant la nécessité de maintenir la trêve et d’intensifier les efforts internationaux pour répondre aux besoins humanitaires. Ces déclarations ont été faites lors d’une conversation téléphonique avec le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, au cours de laquelle les deux dirigeants ont également abordé les moyens de renforcer les relations bilatérales et d’élargir la coopération dans divers domaines. Le roi a réaffirmé son appel à un cessez-le-feu durable et a souligné la nécessité de stopper l’escalade de la violence en Cisjordanie, tout en insistant sur l’urgence d’un processus politique pour parvenir à une paix juste et globale.