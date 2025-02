Sfax : la protection civile organise un exercice de simulation dans un hôtel

Dans le cadre des préparatifs pour la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, qui a lieu chaque 1er mars, la direction régionale de la protection civile de Sfax a organisé un exercice de simulation en collaboration avec plusieurs structures, dont les services d’urgence médicale et les autorités locales et sécuritaires. Cette opération blanche, qui s’est déroulée dans un hôtel de la ville, a simulé une intervention d’urgence suite à un incendie ayant causé plusieurs blessés. Selon le colonel Zied Essidiri, directeur régional de la protection civile de Sfax, l’exercice a mobilisé plusieurs moyens, notamment des ambulances, des camions de pompiers, une échelle mécanique, ainsi qu’un véhicule d’éclairage et de secours routier. En coordination avec le responsable de la sécurité de l’établissement, quatre blessés ont été évacués et l’incendie rapidement maîtrisé. Cet exercice vise à renforcer la réactivité et l’efficacité des interventions, tout en garantissant un haut niveau de sécurité dans ce type d’infrastructures.