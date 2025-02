Jendouba : le président de la Chambre des taxis condamné à 3 mois de prison pour calomnie !

Le président de la Chambre régionale des taxis individuels de Jendouba, Fathi Al-Aouadi, a été condamné à trois mois de prison ferme pour le délit de “calomnie”, en vertu des articles 245 et 247 du Code pénal tunisien. Cette décision a été rendue par la première chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Jendouba mercredi dernier. L’accusation fait suite à une plainte déposée par la commission consultative des licences de taxi et son président (le gouverneur de la région) en date du 27 janvier. Al-Aouadi était accusé d’avoir diffamé un fonctionnaire public en attribuant des faits non vérifiés, ce qui a conduit à des poursuites pour “diffamation publique” et “calomnie”. La défense de l’accusé a souligné plusieurs irrégularités dans le dossier, affirmant que la plainte déposée contre leur client était une réaction à une plainte qu’il avait lui-même introduite contre la commission des licences. Ce cas a fait l’objet de débats animés, notamment concernant les divergences autour de la liste des candidats validés par la commission des licences de taxi, que Al-Aouadi avait refusée de signer.